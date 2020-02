Coronavirus: Zinssenkung laut US-Notenbanker bis dato nicht notwendig

Kaplan sagte, wenn es um die Zinspolitik der Zentralbanken und das Coronavirus gehe, ist es zu früh, um ein Urteil darüber zu fällen, in welchem Verhältnis es zur Geldpolitik stehen könnte, so der Bericht. Die Fed werde in den kommenden Wochen weiter die Lage beobachten und entscheiden, ob eine Kursänderung erforderlich sei.

An den US-Börsen hatte sich am Dienstag die Talfahrt weiter fortgesetzt. Die Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen für die Weltwirtschaft verunsichern die Anleger immer stärker. Bereits am Vortag hatte es daher international heftige Verwerfungen an den Börsen gegeben.

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, bemühte sich am Dienstag, Zuversicht zu verbreiten. "Ich denke überhaupt nicht, dass das eine wirtschaftliche Tragödie sein wird", sagte er dem Sender CNBC. Die USA hätten das Virus eingedämmt.

"Ich will nicht sagen luftdicht, aber ziemlich nah an luftdicht." Die US-Gesundheitsbehörde CDC befürchtet dagegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch in den Vereinigten Staaten.

(AWP)