"Corriere del Ticino"-Chef wird neuer RAI-Präsident

Marcello Foa und der neue RAI-Geschäftsführer Fabrizio Salini sind von Italiens Wirtschaftsminister Giovanni Tria für ihre Ämter beim öffentlich-rechtlichen Sender vorgeschlagen worden. Dies meldet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Der Ministerrat hat die Ernennung der beiden bestätigt. "Mit Salini und Foa garantieren wir den Neustart der wichtigsten Kulturindustrie des Landes", twitterte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitag.

Arbeitsminister Luigi Di Maio sprach von einer "Kulturrevolution" bei der RAI: "Wir stehen vor einer grossen Herausforderung: Wir wollen uns von Parasiten befreien." Er bezog sich dabei auf den Vorwurf, in der RAI seien in den vergangenen Jahren Protegés einflussreicher Politiker der bis März regierenden Sozialdemokraten in Spitzenpositionen gehievt worden.

Der Italiener Marcello Foa ist in Mailand geboren. Seit 2011 leitet er die" Corriere del Ticino"-Gruppe.

(AWP)