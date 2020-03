Covid-19: Keine schnellen Lockerungen von Einschränkungen

Weltweit haben sich mehr als 600'000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert: Kurz nach Samstagmittag nannte die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore die Zahl von 614'884. Demnach starben mehr als 28'600 Menschen infolge oder mit der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann.

Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. In Deutschland wurden bis Samstagvormittag mehr als 48'800 Infektionen registriert worden. Auch Südkorea meldete wieder mehr Neuinfektionen. Am Freitag seien 146 Fälle festgestellt worden, teilten die Behörden mit. Im März hatte sich ein deutlicher Abwärtstrend eingestellt, das Land gilt vielen als Vorbild im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus.

Kein Zeitrahmen für Ende von Beschränkungen

Die Europäische Kommission arbeitet an einer Exit-Strategie aller EU-Staaten zur schrittweisen Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen. Mit Experten prüfe sie, "wann wir nach und nach die Massnahmen der "sozialen Distanz" wieder lockern könnten", sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen der Nachrichtenagentur DPA.

"Wir vertrauen auf den Rat von Medizinern, aber auch von Wirtschaftsfachleuten, die sich mit Lieferketten auskennen." Einen Zeitrahmen könne heute aber niemand präzise vorhersagen.

Die Ausgangsbeschränkungen lassen die Sorge vor häuslicher Gewalt wachsen. Berichte zeigten, dass Kinder und Frauen derzeit in den eigenen vier Wänden einem höheren Missbrauchsrisiko ausgesetzt seien, sagte die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejcinovic Buric, der DPA. Neben dem Gewaltrisiko könne die Krise die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen bedrohen.

Spitalplätze im Ausland

Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Spitäler in der Corona-Krise bringt die deutsche Luftwaffe Patienten zur Behandlung nach Deutschland. Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr, brachte sechs schwer erkrankten Italiener aus Bergamo nach Köln, sie sollten auf Spitäler in Nordrhein-Westfalen verteilt werden.

Aus dem deutschen Auswärtigen Amt hiess es, bislang seien 73 Spitalplätze für italienische Patienten in acht Bundesländern vermittelt worden. Zudem würden bereits 30 französische Patienten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen behandelt, mindestens 50 Behandlungsplätze seien Frankreich angeboten worden. Auch Berlin nimmt sechs Corona-Patienten aus Frankreich auf.

Sorge um Zusammenarbeit in EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fürchtet in der Corona-Krise um den Zusammenhalt der Europäischen Union. Nach der Einführung von Grenzkontrollen habe das Schengen-Abkommen für freien Reiseverkehr auf der Kippe gestanden, sagte sie der DPA. Nun sähen alle, dass sich die Staaten durch extreme Abschottung selbst am meisten schadeten. In dieser grossen Krise liege "auch die Chance, dass sich Europa noch einmal neu erfindet", sagte von der Leyen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief die EU auf, im Kampf gegen die Corona-Krise an einem Strang zu ziehen. "Ich will kein egoistisches und geteiltes Europa", sagte er den drei italienischen Zeitungen "La Stampa", "La Repubblica" und "Corriere della Sera".

