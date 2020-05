Covid-19-Kredite: Seco verabschiedet Konzept zur Missbrauchsbekämpfung

Um ihre Liquidität zu sichern, können Unternehmen seit dem 26. März vom Bund verbürgte Covid-19-Überbrückungskredite in Anspruch nehmen. Der Bundesrat hat am 3. April die Eckwerte zur Missbrauchsbekämpfung bei dieser Überbrückungshilfe gutgeheissen. Auf dieser Grundlage verabschiedete das Seco nun am Freitag ein Prüfkonzept zur Missbrauchsbekämpfung.