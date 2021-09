Covid-Pandemie prägt auch 76. Uno-Generalversammlung

Wenn am Dienstag der Reigen der Reden beginnt, werden die Hallen im Uno-Hauptsitz in Manhattan wieder etwas voller als vergangenes Jahr, als die Versammlung wegen der Pandemie fast ausschliesslich virtuell stattfand.

Strenge Covid-Massnahmen müssen in New York aber eingehalten werden: Für alle gilt Maskenpflicht, das Personal am Uno-Hauptsitz ist durchwegs geimpft. Höchstens fünf der sonst oft mehrere Dutzend Staatsbeamte umfassenden Delegationen werden zugelassen.

Mehr Impfstoffe für Afrika

Covid-19 wird auch das prägende Thema der Versammlung sein. Afrikanische Vertreter fordern eine rasche Verteilung der Impfstoffe auf ihrem Kontinent: Laut der Weltgesundheitsorganisation sind bis jetzt nur knapp vier Prozent der Bevölkerung Afrikas geimpft.

80 Prozent der Impfungen wurden in reichen und mittelständischen Ländern verabreicht. Nur 0,4 Prozent der Impfstoffe gingen an arme Länder. Die reichen Staaten haben weltweit nur einen Bruchteil der Dosen geliefert, die sie Covax, der globalen Initiative zur gemeinsamen Nutzung von Impfstoffen, versprochen haben.

Das soll sich ändern. Covid-19 sei für die Weltgemeinschaft ein einschneidendes Ereignis, sagte Aussenminister Cassis am Samstag vor Medienvertretern in New York. Die Schweiz werde mit ihrer finanziellen Unterstützung dort sein, wo die Pandemie Not und Leiden bringe, versprach der Aussenminister.

Bidens erste Uno-Rede erwartet

Auf der provisorischen Liste der erwarteten Redner steht auch US-Präsident Joe Biden. Er gilt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump als Uno-Enthusiast. Die Generaldebatte gibt Biden Gelegenheit zu zeigen, dass die USA wieder zurück auf der multilateralen Bühne sind.

Auch Cassis will sich dafür einsetzen, dass der Uno wieder mehr Bedeutung zukommt. "Die Schweiz wird sich für die Reformen einsetzen, die nötig sind, um die Uno für dieses Jahrhundert fit zu machen", sagte Cassis der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. "Wir sind zudem in unserer klassischen Funktion als Brückenbauerin engagiert. Wir schauen, dass Länder, die kaum miteinander sprechen wollen, einen Weg der Verständigung finden."

Schweizer Sitz im Sicherheitsrat

Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die Schweiz nächsten Juni für zwei Jahre in den Sicherheitsrat, das mächtigste Uno-Gremium, gewählt. In der Gruppe der westeuropäischen und anderen Ländern, zu der die Schweiz gehört, werden zwei Sitze frei, neben der Eidgenossenschaft bewirbt sich nur Malta, Gegenkandidaten gibt es bis jetzt keine.

Dass der Schweiz aus einer Mitgliedschaft im Uno-Gremium, das über militärische Einsätze entscheiden kann, Neutralitäts-Probleme erwachsen könnten, befürchtet Cassis nicht. Das Land werde als Sicherheitsrats-Mitglied "verschiedene Leitungsrollen in humanitären, budgetären oder friedensrelevanten Bereichen einnehmen", hiess es in einem Communiqué des Aussendepartements zur Eröffnung der Uno-Generalversammlung in New York.

Geberkonferenzen für Jemen und Libyen

Auf Bitte des Uno-Generalsekretärs organisiert die Schweiz zusammen mit Schweden im Rahmen der Versammlung in New York auch eine Konferenz zur humanitären Krise in Jemen, die von Bundesrat Cassis zusammen mit seiner schwedischen Amtskollegin präsidiert wird.

Cassis wird die Schweiz auch an einem ministeriellen Treffen zum Friedensprozess in Libyen vertreten, während Parmelin an einer Konferenz zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Uno teilnehmen will.

(AWP)