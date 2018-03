Marc Faber ist wohl der bekannteste Schweizer Finanzmarktexperte - und wohl auch der provokativste. Am Montagabend ist er Gast bei der Gesprächsreihe "TheTalkatTheStudio", die vom Versicherer Helvetia und dem Medienkonzern Ringier organisiert wird. Der Talk findet im Café "The Studio" im Ringier Pressehaus in Zürich statt und wird von cash.ch ab 19:15 Uhr live übertragen.

Faber, der im Ringier-Talk von Christine Maier interviewt wird, trägt den Beinamen "Dr. Doom" oder "Crash-Prophet", weil er für die Entwicklung der Finanzmärkte meist pessimistisch gestimmt ist.

International bekannt wurde Faber, weil er 1987 den Börsencrash - den so genannten Black Monday - vorausgesagt hatte. Faber kritisiert in seinem Newsletter "Gloom Boom & Doom Report" und an seinen Auftritten an Investorenkonferenzen regelmässig die Zentralbanken, deren Geldpolitik unweigerlich zu einem Crash führen werde. Daher auch Fabers Vorliebe für Gold statt Papiergeld.

Faber, der für Dritte auch Vermögen verwaltet, lebt seit Jahren in der Stadt Chiang Mai im Norden Thailands. Und in Hongkong, wo er jahrelang für eine Investmentbank gearbeitet hatte, unterhält er ein Büro. Im letzten Jahr setzte sich Faber indes kräftig in die Nesseln. Er sei froh darüber, dass die USA von Weissen und nicht von Schwarzen besiedelt wurden - sonst sähen die USA aus wie Simbabwe, schrieb er in seinem Investorenbrief. Auch dazu will sich Faber im "TheTalkatTheStudio" äussern.

(cash)