CS und UBS handeln Sulzer-Aktien laut Händlern nicht mehr

Auch andere Banken würden ähnliche Schritte erwägen. Sulzer hatte am Montag angekündigt, 5 Millionen eigene Aktien vom Grossaktionär Renova zurückzukaufen. Nach Abschluss der Transaktion werde Renova noch einen Anteil von 48,83% nach den zuletzt gemeldeten 63,4% halten. "Wenn das Placement abgewickelt werden kann, dann kann sich die Situation auch schnell wieder ändern", sagte ein Händler.

Auf Nachfrage wollte ein Sprecher der UBS gegenüber AWP keinem Kommentar zum Handel der Bank mit Sulzer-Aktien abgeben. Auch Angaben dazu, was passiert, wenn ein UBS-Kunde eine Sulzer-Kauf- oder -Verkaufsorder erteilt, wollte er gegenüber Medien nicht machen. Er verwies auf ein Statement der Bank zum Thema Sanktionen.

Darin betont die UBS, dass sie als globaler Finanzdienstleister angehalten sei, eine Vielzahl rechtlicher und regulatorischer Bestimmungen einzuhalten. Man habe einen Standard definiert, "wonach mindestens die jeweils aktuell erlassenen Sanktionen der Schweiz, der UN, der EU und der USA berücksichtigt und weltweit umgesetzt werden".

Die Sulzer-Aktien sind im frühen Handel am Mittwoch unter hohen Volumen weiter deutlich nach unten gerutscht und geben am Mittwochmittag 6,6 Prozent auf 99,45 Franken ab. Am Freitag, als die Sanktionen von der US-Regierung bekanntgegeben wurden, hatten Sulzer noch bei rund 126 Franken geschlossen.

yr/rw

(AWP)