CTS Eventim-Partner Kapsch TrafficCom erwartet keine Belastung nach Maut-Urteil

Kapsch TrafficCom hatte gemeinsam mit der deutschen CTS Eventim den Zuschlag für die Erhebung der Maut erhalten. Der Aktienkurs des börsennotierten Unternehmens war nach Bekanntgabe des EuGH-Urteils am Dienstagvormittag zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent eingebrochen. CTS-Aktien legten zuletzt zu.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Pkw-Maut in Deutschland gestoppt, weil sie nach Ansicht der Richter rechtswidrig und diskriminierend ist. Die EU-Richter monierten, dass die wirtschaftliche Last der Abgabe praktisch ausschliesslich auf den Haltern und Fahrern von in anderen EU-Staaten zugelassenen Fahrzeugen liege. Die Einführung der Maut, ein Prestigeprojekt der CSU, ist nach dem jetzigen Modell damit nicht möglich./nif/DP/mis

