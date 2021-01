Curaviva fordert strammen Impf- und Test-Fahrplan

Die Lage in den Heimen sei weiterhin angespannt, teilte der Verband am Dienstag mit. Das Personal komme an die Grenzen. Die Herausforderung müsse differenziert betrachtet werden. Schutzkonzepte nämlich stossen laut Curaviva an Grenzen, wenn zur Pflege Nähe nötig ist und Bewohnerinnen und Bewohner das legitime Bedürfnis nach Kontakt zu ihren Familien haben.

Curaviva verlangt zusätzliche Daten über die Leistungen der Heime. Reine Sterbedaten seien nicht zielführend. Tatsache sei, dass 44 Prozent aller Verstorbenen ihre letzten Tage in einer Pflegeeinrichtung verbringen würden.

Die Raten liessen sich nur in Relation mit den Heimeintritten betrachten. Viele an Covid-19 erkrankte Heimbewohnerinnen und -bewohner würden auf einen Übertritt ins Spital verzichten. Das entlaste die Spitäler, beeinflusse aber die Todesfallzahlen in den Heimen.

Die Gewerkschaft Unia forderte zusätzlich zu regelmässigen und flächendeckenden Tests in den Heimen, dass die Pflegenden auch tatsächlich in Isolation können, wenn sie infiziert sind. Dazu brauche es dringend Zusatzpersonal, sei es aus einem Personalpool, dem Zivildienst oder -schutz sowie gegebenenfalls der Armee.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie sind gemäss Unia über 4000 Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen am Coronavirus gestorben. Das Personal stehe unter hohem Druck. Politik und Gesellschaft hätten zu lange weggeschaut. Kantone und Bund müssten die Heime nun unterstützen und die Kosten für die Tests tragen.

Im Hinblick auf weniger Eintritte und mehr Todesfälle in den Heimen sinke zudem die Belegung, gibt Unia zu bedenken. Die Finanzen der Heime und die Stellen würden indessen von der Belegung abhängen. So drohe ein Personalabbau, warnt die Gewerkschaft.

