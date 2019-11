CVP lehnt Mieterverbandsinitiative klar ab

Die CVP Schweiz lehnt die Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands klar ab. Die Delegierten fassten am Samstag an einer Versammlung in Langenthal BE mit 117 zu 29 Stimmen bei 4 Enthaltungen die Nein-Parole zur Initiative, die am 9. Februar vors Volk kommt.