Cyberangriffe aus dem Iran - US-Regierung verhängt Sanktionen

Die US-Regierung geht mit Sanktionen und juristischen Schritten gegen aus dem Iran gesteuerte Cyberkriminalität vor. So hat die US-Justiz wegen Hackerattacken auf kritische Infrastruktur Ermittlungen gegen drei Iraner eingeleitet und diese angeklagt, wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Ihnen wird vorgeworfen, Hunderte von Opfern in den USA und anderen Ländern wie Grossbritannien, Israel oder dem Iran selbst ins Visier genommen und erpresst zu haben.