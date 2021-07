Dänemark ändert Reiserat für Mallorca und andere Teile Spaniens

Das bedeutet, dass man sich in Dänemark nach der Einreise aus diesen Gegenden auf das Coronavirus testen lassen muss. Zugleich werden die Däninnen und Dänen dazu ermahnt, bei Reisen dorthin besonders vorsichtig zu sein.

Die Änderungen werden am Samstag um 16.00 Uhr wirksam. Geimpfte und Genesene sind von den Empfehlungen ausgenommen. Deutschland gilt bei den Dänen weiterhin unverändert als grün.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Freitag zuvor ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Das hatte das Robert Koch-Institut bekanntgegeben. Damit wird das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen abraten. Folgen ergeben sich für Urlauber aber in der Praxis kaum: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabei haben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht./trs/DP/jha

(AWP)