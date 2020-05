Im EU-Streit über Corona-Krisenhilfen signalisiert die dänische Regierung Kompromisswillen. Aussenminister Jeppe Kofod sagte am Dienstag in einem Parlamentsausschuss: "Wir nehmen an der Debatte teil, und das ist meiner Meinung nach wichtig. Dass wir nicht nur eine Meinung haben, sondern auch etwas vorschlagen." Die grosse Übung sei es dann, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle 27 EU-Länder leben könnten.