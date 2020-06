Dänemark sieht Corona-Zuschüsse an EU-Staaten weiter skeptisch

Die dänische Regierung hofft im Streit um den kommenden EU-Haushalt und um Corona-Hilfen innerhalb Europas auf eine sowohl solidarische als auch verantwortungsvolle Lösung. Dänemark sei Anhänger der Idee eines grossen Wiederaufbauprogramms, das den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Ländern helfe, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag im dänischen Parlament in Kopenhagen. Es müsse jedoch auch Raum für Diskussionen geben, wie all das finanziert werden könne. Bei den anstehenden Verhandlungen gehe es nicht darum, ein Veto einzulegen, sondern eine Lösung zu finden. Grundlegend halte sie es für richtig, dass man selbst für seine Schulden bezahlen müsse.