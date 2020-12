Dänemark verlängert Flugverbot aus Grossbritannien

In Grossbritannien war zuletzt eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form ist. Die meisten EU-Staaten hatten darauf vorübergehend entschieden, Reisen aus und nach Grossbritannien weitgehend einzuschränken. Dänemark hatte den Zugang zum dänischen Luftraum für Flieger aus Grossbritannien ab Montagvormittag für zunächst 48 Stunden geschlossen. Diese Massnahme wird nun also um rund anderthalb Tage verlängert.

Das dänische Justizministerium hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass verschärfte Einreisebeschränkungen für Ausländer mit Wohnsitz in Grossbritannien eingeführt werden. Diese Menschen werden ab dem 25. Dezember bis vorläufig zum 3. Januar nicht mehr ins Land gelassen. Wenige Ausnahmen, darunter Angehörige und Partner von Schwerkranken, dürfen unter Vorlage eines negativen Corona-Tests noch einreisen. Dänische Staatsbürger dürfen weiter in ihre Heimat zurückkehren./trs/DP/nas

(AWP)