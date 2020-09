Dänemark weitet neue Corona-Beschränkungen aus

In Dänemark werden die wegen steigender Corona-Zahlen geltenden Beschränkungen für den Raum Kopenhagen auf das ganze Land ausgeweitet und um weitere Massnahmen ergänzt. Landesweit müssen Restaurants, Cafés und Kneipen ab Samstag bereits um 22.00 Uhr schliessen, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen bekanntgab. Zudem muss ab dann in allen Lokalen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - dieser darf wie in Deutschland abgesetzt werden, sobald man am Platz sitzt.