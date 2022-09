Dänische Regierung will Aufschub für Zahlung hoher Energierechnungen

Die dänische Regierung will Bürgerinnen und Bürgern in diesem Winter die Möglichkeit geben, Teile ihrer stark gestiegenen Strom- und Gasrechnungen erst später zu bezahlen. Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine habe die Energiepreise zum Explodieren gebracht, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.