Dänische Regierung will Einzelhandel, Restaurants und Cafés öffnen

Die dänische Regierung möchte in einer zweiten Phase der Lockerung der Corona-Massnahmen den gesamten Einzelhandel sowie Restaurants und Cafés öffnen. Auch für die grösseren Schulkinder solle wieder mehr Normalität einkehren, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau am Mittwoch vor Verhandlungen mit den dänischen Parlamentsparteien über die geplanten Lockerungen. Mehrere weitere Elemente könnten in Phase zwei ebenfalls ins Spiel kommen, ergänzte sie.