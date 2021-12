Dänische Regierung will Theater, Kinos und Museen schliessen

Angesichts der stetig steigenden Corona- Neuinfektionen will die dänische Regierung das öffentliche Leben weiter beschränken. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte am Freitag an, dass Museen, Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale schliessen sollen. Ausserdem soll das Impfen und Testen intensiviert werden. Die neuen Massnahmen müssen noch vom Pandemieausschuss des Parlaments bestätigt abgesegnet werden.