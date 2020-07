Daniel Koch: Schweiz bezüglich Coronavirus in einer schwierigen Lage

"Noch sind die Zahlen nicht so hoch, dass wir uns in einer zweiten Welle befinden. Aber sie sind definitiv zu hoch", sagte Koch im am Dienstag auf bluewin.ch aufgeschalteten Interview. Er befürchtet zudem, dass viele Infizierte nicht erkannt werden, aber das Virus ungehindert verbreiten.

"Es wird zu spät getestet"

Um das zu verhindern, müssten sich alle, die Symptome bei sich feststellten, testen lassen. Weil Corona-Symptome nicht als solche wahrgenommen würden, könnte sich das Problem in der kälteren Jahreszeit verschärfen, gab Koch zu bedenken.

Denn: "Momentan spricht vieles dafür und wenig dagegen, dass sich das Virus bei feuchten und kalten Wetterbedingungen leichter überträgt". Um Infektionsketten unter Kontrolle zu bringen, müsse mehr und auch bei leichten Symptomen getestet werden. Im Moment werde "zu spät und zu wenig" getestet, sagte Koch.

Werde erst getestet, wenn eine Person wirklich krank sei, hätten diese Personen möglicherweise bereits "zig Menschen" angesteckt. Die Infektionskette könne zudem kaum noch zurückverfolgt werden.

Kostenloser Test

Tests werden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) für alle mit Symptomen empfohlen sowie für jene Menschen, die über die Swiss Covid-App einen Hinweis auf einen Kontakt zu Infizierten erhalten haben. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, kann das seit Ende Juni gratis tun. Der Bund übernimmt die Kosten; der Test wird von der Franchise der Krankenkasse befreit.

In Testzentren oder Drive-ins übernimmt der Bund die Kosten aber nur, wenn diese Einrichtungen durch den Kanton oder in dessen Auftrag betrieben werden. Die Analyse muss von einem Arzt oder einer Ärztin angeordnet werden.

Koch war bis Ende Mai Delegierter des Bundesrates für die Krankheit Covid-19. Davor war Leiter "übertragbare Krankheiten" beim BAG gewesen. Ende Mai trat Koch in den Ruhestand.

(AWP)