Danske-Skandal: Untersuchung gegen Bank in Schweden eingeleitet

Die Finanzaufsichtsbehörden in Schweden und Estland gehen im Geldwäscheskandal um die Danske Bank Vorwürfen gegen ein schwedisches Geldhaus nach. Die beiden Behörden leiteten am Donnerstag eine gemeinsame Untersuchung ein, um Informationen des schwedischen Fernsehsenders SVT auf den Grund zu gehen. Die Vorwürfe zu mutmasslicher Geldwäsche seien sehr ernsthaft und müssten von der Bank ernstgenommen werden, teilten die beiden Finanzaufsichten in einer gemeinsamen Erklärung mit.