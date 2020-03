Das Coronavirus vermiest der ZKB das Jubiläumsjahr

Zu ihrem 150 Jahre Jubiläum wollte die ZKB auf der Landiwiese eine "grüne Oase" schaffen: Für sechs Wochen wäre dort auf einer Fläche von 14'000 Quadtratmeter eine Erlebniswelt mit hängenden Gärten geplant gewesen, mit Aussichtsturm und Konzertbühne.

Doch das Coronavirus erlaubt keine Jubiläumsfeiern mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern. Die Jubiläumsaktivitäten würden ausgesetzt, weil sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie nicht seriös prognostizieren lasse, schreibt die ZKB auf ihrer Website.

In welcher Form und wann die ZKB das Jubiläum begehe, sei offen. Die Bank klärt ab, ob das Jubiläum als Ganzes auf das kommende Jahr verschoben werden könnte, also dass Garten und "Züri-Bahn" gleichzeitig stattfinden würden.

Denn bei der umstrittenen Gondelbahn gibt es ohnehin Probleme. Dagegen sind Rekurse hängig, weshalb das "Geschenk an die Bevölkerung" nicht wie geplant im Herbst eröffnet werden kann.

Die SVP regte vergangene Woche an, dass die Bank auf dieses "Geschenk" doch lieber gleich verzichten solle. Mit dem Geld für die Bahn solle lieber das Corona-geschädigte Gewerbe unterstützt werden. An der "Züri-Bahn" will die ZKB aber festhalten.

(AWP)