De-facto-Chef von Samsung wegen Korruption verhaftet

Der inoffizielle Chef des südkoreanischen Mischkonzerns Samsung ist wegen Präsidenten-Bestechung und anderer Vorwürfe verhaftet worden. Nach einer mündlichen Verhandlung erliess das Seouler Bezirksgericht in Seoul am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Antrag der Ermittler einen Haftbefehl gegen den derzeitigen Vize-Vorsitzenden des börsennotierten Smartphone-Weltmarktführers Samsung Electronics . Es es gebe zusätzliche Beweise, um Lee Jae Yong in Haft zu nehmen, hiess es.