Zwei Monate vor dem geplanten Brexit hat am Dienstagnachmittag im Londoner Parlament eine wichtige Debatte über den umstrittenen Brexit begonnen. Kurz zuvor hatte sich ein Kurswechsel der Regierung über den weiteren Fahrplan abgezeichnet. Berichten zufolge will sich Premierministerin Theresa May hinter Forderungen von Abgeordneten stellen, das Brexit-Abkommen wieder aufzuschnüren.