Bei der Abstimmung am Samstagabend unterstützten 327 Abgeordnete die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega. 228 votierten gegen den Plan. Der Senat hatte den umstrittenen Entwurf bereits am vergangenen Wochenende gebilligt.

Vor zehn Tagen hatten die EU-Kommission und Italien nach wochenlangem Gezerre ihren Defizitstreit beigelegt. Die Regierung in Rom sagte zu, ihre Neuverschuldung im kommenden Jahr von bislang geplanten 2,4 auf 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung zu reduzieren. Damit umging sie ein Defizitverfahren durch die Brüsseler Behörde. Die Regierung in Rom will teure Wahlversprechen finanzieren, vor allem ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Renteneintrittsalter.

(Reuters)