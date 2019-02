Demokraten erhöhen Druck - Trump spricht von 'Schikane'

US-Präsident Donald Trump wehrt sich gegen Untersuchungen der neuen demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus gegen seine Person im Zusammenhang mit der Russland-Affäre. Trump sprach am Donnerstag in einer Serie von Twitter-Botschaften von "grenzenloser Präsidenten-Schikane". Der neue Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Abgeordnetenhaus, der Demokrat Adam Schiff, hatte am Mittwoch eine "rigorose Untersuchung" angekündigt. Dabei geht es unter anderem darum, ob "ausländische Akteure" über finanzielle oder andere Druckmittel gegen Trump, seine Familie, seinen Konzern oder Menschen in seinem Umfeld verfügen.