US-Präsident Joe Biden hatte in einem Interview mit dem Sender MSNBC am Freitag ebenfalls gemahnt, im Fall eines Zahlungsausfalls der Regierung drohe eine "Katastrophe". Am Dienstag will sich Biden mit Vertretern des Kongresses treffen, um über den erbitterten Streit zwischen der demokratischen Regierung und den Republikanern im Parlament zu beraten.