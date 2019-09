Demokratische Präsidentschaftsbewerber bestreiten dritten TV-Debatte

Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA treten in der Nacht zu Freitag (2.00 Uhr MESZ) in Texas zur dritten Runde ihrer Fernsehdebatten an. Anders als bei den vorherigen beiden Runden gibt es diesmal nur einen Abend, an dem alle zehn Demokraten, die sich für die Debatte qualifiziert haben, gemeinsam auf der Bühne stehen werden.