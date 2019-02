Der Krise zum Trotz: Maduro wirbt in Venezuela um Touristen

Ungeachtet der Staatskrise in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro eine Kampagne vorgestellt, um Urlauber ins Land zu locken. "Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, damit unser Vaterland einen grossen Sprung nach vorne macht in der Entwicklung des internationalen Tourismus", erklärte der sozialistische Staatschef am Dienstagabend (Ortszeit) in Caracas. Begleitet wird die Kampagne, die auch ausländische Investitionen anziehen soll, von einem Video, das die vielen Naturschönheiten des südamerikanischen Landes zeigt. "Venezuela erwartet dich", heisst es darin.