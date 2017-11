Der Nationalrat in Kürze

RATSPRÄSIDIUM: Dominique de Buman ist höchster Schweizer. Der Nationalrat hat den Freiburger CVP-Politiker zum Beginn der Wintersession zum Präsidenten gewählt. Er wird Nachfolger von Jürg Stahl (SVP/ZH). De Buman ist der 25. CVP-Politiker und der fünfte Vertreter des Kantons Freiburg auf dem Stuhl des Nationalratspräsidenten. Auf de Buman entfielen 160 von 179 gültigen Stimmen. Das ist über die Jahrzehnte gesehen ein durchschnittliches Resultat. In seiner Antrittsrede nahm de Buman auf die politischen, kulturellen und geografischen Unterschiede in der Schweiz Bezug. Zur ersten Vizepräsidentin wählte der Nationalrat Marina Carobbio. Sie dürfte in einem Jahr de Buman als Präsidenten ablösen.

VEREIDIGUNG: Nicht weniger als fünf neue Nationalrätinnen und Nationalräte sind zum Auftakt der Wintersession vereidigt worden. Einer von ihnen ist der Tessiner FDP-Politiker Rocco Cattaneo. Er ersetzt Ignazio Cassis, der in den Bundesrat gewählt worden ist. Die 30-jährige Irène Kälin erbt den Sitz des Aargauer Grünen Jonas Fricker, der Schweinetransporte mit der Deportation von Juden verglichen hatte und darauf zurückgetreten war. Auf die Zürcher EVP-Nationalrätin Maja Ingold folgt Nik Gugger. Die 33-jährige Diana Gutjahr rückt für den Thurgauer SVP-Nationalrat Hansjörg Walter nach, und der Thurgauer FDP-Nationalrat Hermann Hess wird durch den 50-jährigen Unternehmer Hansjörg Brunner ersetzt.

Die Traktanden des Nationalrats für Dienstag, 28. November (08:00 bis 13:00):

Bern Beurkundung des Personenstands und Grundbuch; Differenzen (14.034) Kindesschutz; Differenzen (15.033) Vorstoss zum Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (16.478) Vorstoss zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer Gewalt (16.3945) Vorstoss zur Erhöhung der Obergrenzen der Gerichtsgebühren des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (17.3353) Parlamentarische Initiativen 1. Phase (gebündelte Abstimmungen um circa 12:45)

