Der Ständerat in Kürze

RATSPRÄSIDIUM: Die St. Galler FDP-Politikerin Karin Keller-Sutter ist Ständeratspräsidentin. Die kleine Kammer hat die 53-Jährige am Montag mit 43 von 43 gültigen Stimmen gewählt. Keller-Sutter ist die vierte Frau in diesem Amt. Frauen gehörten "in den Ring", sagte sie. Verantwortung und Macht in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssten geteilt werden. Zum ersten Vizepräsidenten wurde CVP-Politiker Jean-René Fournier gewählt. Er dürfte somit in einem Jahr Ständeratspräsident werden. Ein Jahr später wird voraussichtlich die Waadtländer SP-Vertreterin Géraldine Savary (SP/VD) nachrücken, die zur zweiten Vizepräsidentin gewählt wurde. Als Stimmenzähler wählte die kleine Kammer Alex Kuprecht (SVP/SZ), als Ersatzstimmenzähler Thomas Hefti (FDP/GL).