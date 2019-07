Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, soll die erste Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Dienstag nach stundenlangen Beratungen in Brüssel. Nach Jean-Claude Trichet, der die Euro-Notenbank bis 2011 leitete, würde Frankreich damit bereits zum zweiten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Euro den EZB-Präsidenten stellen. Die Amtszeit von EZB-Chef Mario Draghi endet im Oktober. Lagarde erklärte, sie fühle sich geehrt, für den Posten vorgeschlagen worden zu sein. Sie wolle während des Nominierungszeitraums vorübergehend ihre Aufgaben als IWF-Chefin ruhen lassen.

Die gebürtige Pariserin, die aus bürgerlichen Verhältnissen stammt und in Le Havre aufwuchs, ist es als frühere französische Finanzministerin und Leiterin einer der einflussreichsten internationalen Institutionen gewöhnt, sich Gehör zu verschaffen. Nicht selten war sie auf Spitzentreffen der internationalen Politik und Hochfinanz die einzige Frau. Die 63-jährige gilt als durchsetzungsfähig und mit einem kühlen Kopf ausgestattet.

Bei ihren öffentlichen Auftritten nahm die hochgewachsene und stets elegant gekleidete IWF-Chefin sehr oft kein Blatt vor den Mund, wenn ihr Entwicklungen gegen den Strich gingen. Das Magazin "Forbes" zählte sie in der Vergangenheit wiederholt zu den zehn einflussreichsten Frauen in der Welt.

Steile Karriere

Lagarde hat bereits eine steile Karriere hinter sich. Dabei setzte sie sich immer wieder auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Wirtschaft ein. Vielfach äußerte sie, dass dies auch ein Schlüssel zu mehr Finanzstabilität sei, da Diversität das Denken schärfe und umsichtigeres Verhalten fördere. Als eine der Ursachen für die globale Finanzkrise nannte sie auch die Testosteron-getriebene Gier in den Chefetagen der internationalen Großbanken. "Wenn es Lehman Sisters statt Lehman Brothers gewesen wäre, würde die Welt womöglich heute ganz anders ausschauen", äußerte sie einmal.

Nach einer langen Laufbahn als Rechtsanwältin in der internationalen Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie trat sie 2005 der französischen Regierung bei. 2007 wurde sie unter Präsident Nicolas Sarkozy die erste Frau an der Spitze des französischen Finanzministeriums, 2011 dann die erste weibliche Chefin des IWF. Ihr Vorgänger beim Fonds, Dominique Strauss-Kahn, war damals über eine Sex-Affäre gestolpert und zurückgetreten. Lagarde gelang es in den Folgejahren, das durch die Griechenland-Rettung 2010 stark angekratzte Image des IWF wieder aufzupolieren.

Dieser hatte im Zuge des Rettungspakets nicht nur eigene Regeln überdehnt, auch mussten im Anschluss daran weitere Hilfspakete für das hochverschuldete Land geschnürt werden. 2018 wurde unter ihrer Führung ein 57 Milliarden Dollar schweres Kreditprogramm für Argentinien auf den Weg gebracht - das bislang größte Hilfspaket des IWF. Experten zufolge konnten so schwere Turbulenzen in Schwellenländern vermieden werden.

Überraschende Wahl

Trotz ihres internationalen Renommees kommt die Wahl von Lagarde, die in ihrer Jugend einmal Synchronschwimmerin im französischen Nationalteam war, als Draghi-Nachfolgerin überraschend. Noch im vergangenen Jahr hatte sie auf eine entsprechende Frage einen solchen Schritt klar verneint. Als die "Financial Times" sie danach fragte, lautete ihre Antwort: "Nein, Nein, Nein Nein, Nein Nein." Ihre derzeit zweite Amtszeit als IWF-Chefin endet erst 2021. Die größte Herausforderung für sie nach einem Wechsel von Washington in die EZB-Zentrale an den Main dürfte zunächst darin bestehen, dass sie wenig Erfahrung in der Geldpolitik besitzt.

Die EZB griff unter der Präsidentschaft Draghis immer stärker zu unkonventionellen Instrumenten wie billionenschweren Anleihenkäufen und Negativ-Zinsen, um die Wirtschaft im Euro-Raum anzuschieben. Auch unter Lagardes Führung muss die EZB möglicherweise sehr erfinderisch bei ihren Instrumenten sein, um die aktuelle Schwächephase in der 19-Ländergemeinschaft zu überwinden.

Dass ein Nicht-Volkswirt eine der weltweit bedeutendsten Notenbanken leitet, ist allerdings nicht ungewöhnlich. In den USA ist Fed-Chef Jerome Powell von seiner Ausbildung her ebenfalls Jurist. Einen Teil seiner Karriere verbrachte er bei Beteiligungsfirmen. Für Lagarde spricht, dass sie über langjährige Erfahrung in der Leitung einer der großen internationalen Institutionen verfügt. Im Unterschied zu anderen Kandidaten für die EZB-Spitzenposition bringt sie von vornherein eine globale Sichtweise mit sich. Manche Notenbanker, die auch für den Posten des EZB-Chefs gehandelt wurden, können dagegen ausschließlich auf eine Karriere in Europa zurückblicken. Lagarde ist Mutter zweier Kinder und geschieden.

Prozess von 2016

Eine Komplikation könnte allerdings sein, dass ein französisches Gericht sie 2016 im Prozess um eine Entschädigungszahlung aus Staatsgeldern an den Unternehmer Bernard Tapie, die in ihre Zeit als Finanzministerin fiel, schuldig sprach. Sie blieb jedoch straffrei. Das Gericht sah es als erwiesen an, das sie im Zusammenhang mit der Zahlung von 400 Millionen Euro an Tapie, die ihm ein Schiedsgericht zugesprochen hatte, fahrlässig gehandelt hat.

Lagarde war damals nicht gegen diesen Schiedsspruch vorgegangen. Tapie wurde später zur Rückzahlung des Betrags verurteilt. In dem Prozess hatte sie argumentiert, sie habe in gutem Glauben gehandelt und das öffentliche Interesse im Blick gehabt. Der IWF bestätigte sie auch nach diesem Richterspruch auf ihrem Posten als IWF-Chefin.

