Designierter Pentagon-Chef: USA mit Verbündeten am stärksten

Der designierte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Bedeutung von Verbündeten für die USA betont. "Ich glaube fest daran, dass (...) Amerika am stärksten ist, wenn es mit seinen Verbündeten zusammenarbeitet", sagte der ehemalige Vier-Sterne-General am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Wilmington, der Heimatstadt des gewählten US-Präsidenten Joe Biden.