Notwendig sei eine juristisch wasserdichte Lösung, die die "Gleichpreisigkeit" bei Medikamenten wiederherstelle, sagte Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda), am Dienstag in München. Das Verbot sei die einzige Lösung, die diese Aspekte berücksichtige. Am Mittwoch beginnt in München der diesjährige Apothekertag./cho/DP/edh

(AWP)