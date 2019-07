Deutsche Autoindustrie will Emissionshandel statt Kohlendioxid-Steuer

Schulze möchte Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas höher besteuern, um so den Kohlendioxid-Ausstoss zu mindern. Wirtschaftsverbände und Gewerkschafter mahnen jedoch eine "ganzheitliche klimapolitische Strategie" an. Eine CO2-"Bepreisung" müsse in einem breiten Instrumentenmix mit öffentlichen Investitionen und Förderinstrumenten gekoppelt werden, heisst es in einem gemeinsamen Impulspapier, über das das "Handelsblatt" zuerst berichtet hatte.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) betonen darin auch, dass Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung nicht im Staatshaushalt bleiben dürften. Das Geld müsse in die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die Sozialverträglichkeit von klimapolitischen Massnahmen fliessen.

Auch die Automobilindustrie räumt ein, dass es "keine Alternative zu sauberer und klimaschonender Mobilität" gibt. In dem VDA-Papier heisst es deshalb ausdrücklich: "Unser Ziel ist treibhausgasneutrale Mobilität bis 2050."/ax/DP/jha

(AWP)