Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke werden nicht über den 15. April hinaus weiterlaufen - das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch nochmals klargestellt. Er verwies in der deutschen Bundespressekonferenz auf eine entsprechende Äusserung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Vortag. Dieser eindeutig formulierte Satz stehe und er stehe für sich, sagte Hebestreit. "Und er ist auch der Satz, hinter den sich alle versammeln werden in der Bundesregierung." Scholz hatte am Dienstag in einer Pressekonferenz gesagt: "Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss."

19.10.2022 14:44