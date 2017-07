Deutsche Energiekonzerne überweisen Milliardensumme für Atommüll-Endlagerung

(Meldung weiter ausgebaut) - Die Energiekonzerne in Deutschland haben sich von den Kosten zur Zwischen- und Endlagerung des Atommülls endgültig "freigekauft". Die vier Kernkraftwerks-Betreiber Eon , RWE , EnBW sowie Vattenfall haben am Montag insgesamt 24,1 Milliarden Euro "fristgerecht und vollständig" auf Konten des staatlichen Entsorgungsfonds eingezahlt, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte: "Damit ist ihre Haftung für Kosten der nuklearen Entsorgung im Bereich Zwischen- und Endlagerung beendet."