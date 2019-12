Deutsche Gewerkschaften fordern mehr Investitionen

Schäden an den Verkehrswegen, riesige Defizite in der digitalen Infrastruktur - die Lebensadern der Wirtschaft sieht der DGB-Chef stark in Mitleidenschaft gezogen.

Auch der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke betonte: "Die nötigen Investitionen für die nächsten Jahre können nicht nur aus laufenden Haushaltsmitteln realisiert werden." Dafür sei der Bedarf zu gross. "Allein in der kommunalen Infrastruktur haben wir einen Investitionsbedarf von ungefähr 140 Milliarden Euro", sagte Werneke der dpa./bw/DP/zb

(AWP)