Deutsche Industrie befürchtet Milliardenbelastungen bei ungeordnetem Brexit

Die deutsche Industrie befürchtet bei einem ungeordnete Brexit Milliardenbelastungen für Deutschland. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet in diesem Fall mit einem Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in der Grössenordnung von mindestens einem halben Prozent des Bruttoinlandsprodukts. "Das wären rund 17 Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft allein in diesem Jahr", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Dienstag in Berlin.