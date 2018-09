Die deutsche Industrie hat vor einem Abschwung der Konjunktur gewarnt. Der Branchenverband BDI forderte die Bundesregierung zu einem schnellen Handeln auf, zum Beispiel in der Steuer- und Finanzpolitik. Eine Regierung in einem permanenten "Selbstgespräche-Modus" bedeute Stillstand, kritisierte BDI-Chef Dieter Kempf beim Tag der Deutschen Industrie am Dienstag in Berlin.