Deutsche Kanzlerin sucht Einigkeit mit europäischen G20-Partnern

Am Rande des Vorbereitungstreffens protestierten Mitglieder des Kampagnennetzwerkes Avaaz lautstark gegen die Politik Trumps.

Kurz vor dem Arbeitsmittagessen in grosser Runde hatte Merkel die britische Premierministerin Theresa May zu einem etwa halbstündigen Gespräch empfangen. Dabei dürfte es angesichts der Brexit-Verhandlungen über einen Ausstieg Grossbritanniens aus der EU auch um die besondere Rolle des Landes in der Runde der führenden Wirtschaftsmächte gegangen sein. Gegen 14.00 Uhr wollten Merkel und die anderen Teilnehmer die Öffentlichkeit über die Ergebnisse ihrer Gespräche informieren.

Am Vormittag hatte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag ihre Ziele für den G20-Gipfel umrissen. Ohne Trump direkt beim Namen zu nennen, prangerte sie dessen Kurs bei Klimaschutz und Welthandel scharf an. Vom G20-Gipfel in Hamburg müsse dennoch ein "Signal der Entschlossenheit" ausgehen./bk/DP/mis

(AWP)