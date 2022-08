Deutsche Linke schätzt Kosten für Gaspreisdeckel auf 17 Milliarden Euro

Der von der Linken geforderte Gaspreisdeckel könnte nach Einschätzung der Partei etwa 17 Milliarden Euro kosten. Ziel sei, den Grundbedarf an Gas zu einem kostengünstigen Preis anzubieten, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag in Berlin. Das biete Anreiz zum Energiesparen und könne vor Energiearmut schützen, meinte sie. Die genannte Zahl zu den Kosten sei ein Rechenbeispiel.