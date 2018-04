Deutsche Mittelständler laut Studie besorgt wegen Dominanz von Facebook und Co.

Deutschlands Mittelständler betrachten die Internet-Giganten Google , Amazon und Co. nicht erst seit dem Facebook -Datenskandal mit Sorge. Laut einer Umfrage sind 68 Prozent der Unternehmen beunruhigt wegen der Monopolstellung der Konzerne. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Kantar TNS im Auftrag der Commerzbank hervor, die am Dienstag in Frankfurt vorgestellt wurde.