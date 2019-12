Deutsche Regierung: Handelsvertrag mit Grossbritannien in Jahresfrist machbar

Die Bundesregierung hält einen Handelsvertrag mit Grossbritannien bis Ende nächsten Jahres theoretisch für machbar. Man könne viel in kurzer Zeit verhandeln, wenn man sich klare Ziele setze, hiess es am Mittwoch in Berlin aus Regierungskreisen. Ein Standard-Handelsabkommen, wie die EU sie bereits mit anderen Staaten habe, lasse sich zügig aushandeln. Je stärker man davon abweiche, desto schwieriger werde es. Es sei nötig, den wichtigsten Bereichen Priorität einzuräumen, um hier rechtzeitig eine Einigung zu erzielen. Alle Fragen liessen sich in dieser Zeit aber nicht klären.