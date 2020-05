Deutsche Regierung prüft Beteiligung an Stromnetzbetreiber Tennet

Die Bundesregierung prüft eine Beteiligung am Stromnetzbetreiber Tennet. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag. Demnach wollen die Bundesregierung und die niederländische Regierung als Tennet-Mehrheitseigentümer noch am Dienstag eine Absichtserklärung unterzeichnen. Der Deutschen Presse-Agentur wurde dies in Regierungskreisen bestätigt.