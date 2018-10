Deutsche Regierung senkt Konjunkturprognose

Die Bundesregierung senkt auch wegen der Folgen von Handelskonflikten für die Weltwirtschaft ihre Konjunkturprognose für Deutschland. Sie rechnet im laufenden Jahr noch mit einem Wachstum von 1,8 Prozent. Im Frühjahr hatte die Regierung noch ein Plus des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,3 Prozent erwartet. Dies geht aus der sogenannten Herbstprojektion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt die Prognose am Donnerstag (12.00 Uhr) in Berlin vor.