Deutsche Regierung senkt Wachstumsprognose - Altmaier fordert Entlastungen

(Ausführliche Fassung) - Angesichts einer schwächeren Konjunktur in Deutschland hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier Milliarden-Entlastungen vor allem für Unternehmen gefordert. "Die guten Jahre können weitergehen, wenn wir klug und umsichtig handeln", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Es mache Sinn, in Zeiten des Aufschwungs über ein Konjunkturprogramm nachzudenken, um Wachstumskräfte zu stärken. Mit unterschiedlichen Massnahmen könnten insgesamt 10 Milliarden Euro zusätzlich für Investitionsanreize zur Verfügung gestellt werden.