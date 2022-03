Deutsche Regierung will 200 Milliarden bis 2026 für Klimaschutz ausgeben

Die Bundesregierung will bis 2026 rund 200 Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Darauf haben sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Verhandlungen über den Haushalt 2022 und die Planung für die Folgejahre geeinigt. "Wir werden in den Jahren bis 2026 eine Grössenordnung von rund 200 Milliarden Euro einsetzen", sagte Lindner am Montag in Berlin. Am Sonntag hatte er diese Summe bereits in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" genannt.