Im Lichte der Energie- und Wirtschaftskrise will die Bundesregierung Unternehmen bei der Stellung von Insolvenzanträgen mehr Luft verschaffen. Einen entsprechenden Vorschlag verabschiedete das Kabinett am Mittwoch in Berlin, nötig ist die Zustimmung des Bundestags.

05.10.2022 17:25