Deutsche Regierung will zusätzliche Hilfen für Mittelstand beschliessen

Die Bundesregierung will in der Corona-Krise zusätzliche Hilfen in grossem Umfang vor allem für den Mittelstand beschliessen. Das "Corona"-Kabinett wolle am Montag ein zusätzliches Kreditprogramm verabschieden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Ziel ist es, eine Pleitewelle zu verhindern und Jobs zu erhalten.